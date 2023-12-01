Юлия Ефимова: «Нам надо делать соревнования интересными, приглашать актеров, футболистов или блогеров. Чтобы билеты продавались, а не раздавались бесплатно»

Теги плавание чемпионат России сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Юлия Ефимова высказалась о популярности плавания в сравнении с футболом.

В ноябре Ефимова выступала на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге.

– Что, кстати, думаете о зарплатах футболистов? Многие считают, что в России они получают неоправданно много.

– Они зарабатывают много, потому что у них популярный спорт, который смотрит очень много людей. Вот мы сейчас соревновались на маленькой арене, и, несмотря на то что пришло много людей, по факту зрителей все равно мало, это не популярно.

Поэтому нам надо развивать соревнования, делать их интересными, смотрибельными – приглашать актеров, тех же футболистов или блогеров, чтобы они показывали и раскручивали соревнования, привлекали людей. Чтобы билеты продавались, а не раздавались бесплатно.

Когда ты приходишь на футбольный стадион и видишь там столько народа, то становится понятно, почему игроки так много получают, – это очевидно. Все смотрят футбол, все ходят на футбол, и соревнования идут постоянно – круглый год. У нас же они два раза в год по короткой воде, два раза в год по длинной воде. Вот и все, – сказала шестикратная чемпионка мира.

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5 комментариев
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Раскашеливать блогеров и футболистов до состояния ЧТО Б, ТЫ, ЖИЛ - НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ!
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а тебе сделать фан уйди и пойти в думу к светлане с ириной,,
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Плавайте голые. Биток будет
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Ответ Ростов-на-Дону
Раскашеливать блогеров и футболистов до состояния ЧТО Б, ТЫ, ЖИЛ - НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ!
🤣
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