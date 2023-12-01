Юлия Ефимова: «Если я буду жить в Америке, то уже знаю, чем заниматься, но есть и понимание, если останусь в России. В идеале хотела бы жить на две страны»

Юлия Ефимова рассказала, планирует ли вернуться в США.

В ноябре спортсменка выступала на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге.

– При желании вы могли позволить себе продолжить жить в Америке?

– Конечно, даже работая тренером, ты там зарабатываешь совсем другие деньги. Я долго думала, чем хочу заниматься, работала тем же тренером, пробовала себя реализовать в том или ином направлении, но пока все не то.

Сейчас созрел определенный план, но говорить пока, конечно, ничего не буду. Если я буду жить в Америке, то уже знаю, чем заниматься. Но есть и понимание того, чем заниматься, если останусь в России.

– Еще решаете, где жить?

– Тут у меня родители, близкие люди, там тоже есть друзья. И когда уезжаю, всегда скучаю, поэтому в идеале хотела бы жить на две страны, – сказала шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.

Ефимова вернулась из Америки и плывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?