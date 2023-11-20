Панкратов о Ефимовой на чемпионате России: «Юля – очень смелая девушка, если отважилась приехать в это время и помериться силами»

Теги плавание чемпионат России сборная России жен Юлия Ефимова Денис Панкратов Евгения Чикунова Водные виды

Денис Панкратов отметил смелость пловчихи Юлии Ефимовой после возвращения на ЧР.

31-летняя Ефимова – шестикратная чемпионка мира. Сегодня она стала третьей в квалификации чемпионата России на дистанции 50 метров брассом (30,36 секунды), а в октябре впервые за два года выступила на соревнованиях.

«Честно сказать, не ожидал. За время невыступления Юли на чемпионате страны женский брасс подрос в результатах, Женя Чикунова установила рекорд мира на 200 м брассом.

Личные достижения Юли Ефимовой на 100‑метровке выше, чем у Жени, но в силу возраста – а Женя только вышла из юниорского – Чикунова сейчас начнет прибавлять в силе, мощи, и у нее будет идти рост результатов на 100 м брассом.

Юля – очень смелая девушка, если отважилась приехать в это время и помериться силами. Настоящий спортсмен, что тут можно сказать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов.

Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.

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