Ефимова выступила на первом турнире за 2 года: показала лучшее время на 50 м брассом на соревнованиях в Астрахани

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выступила на первом турнире за 2 года.

В последний раз она выступала 21 ноября 2021-го – выиграла 200 м брассом на чемпионате России в коротком бассейне.

Сейчас Ефимова соревнуется на чемпионате Южного федерального округа в Астрахани.

В первый день соревнований спортсменка выступила на дистанциях 50 м брассом и 100 м комплексом.

На 50 м брассом Ефимова показала лучшее время (30,90), опередив Александру Семенову на 1,49 секунды.

В комплексе у пловчихи второй результат (1.02,14) после Анастасии Сорокиной.

На этом турнире Ефимова выступает вне зачета, но ее время важно для квалификации на чемпионат России.

Еще на чемпионате в Астрахани Ефимова заявлена на дистанции 100 и 200 м брассом, а также 50 м баттерфляем и 50 м на спине.

Ефимова вернулась из Америки и поплывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?