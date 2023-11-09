Юлия Ефимова: «Хочу плыть не на суперрезультаты и награду, а кайфануть от того, что я на соревнованиях, я вернулась»

Юлия Ефимова рассказала, что волновалась перед отбором на чемпионат России.

Ефимова вернулась к соревнованиям после двухлетнего перерыва в карьере.

«Давно такого не было у меня! За последние годы даже на крупных соревнованиях спокойно проходило. А тут такое прям! Прикольно.

Я была уверена, что я точно отберусь на чемпионат России. Была уверена, что выиграю свои заплывы брассом, 100%. А вот время какое покажу, это непонятно. В принципе, я непонятное время и показала, ха-ха», – сказала шестикратная чемпионка мира.

«Хочу просто выходить и плыть не на суперрезультаты и награду, а выходить и просто кайфануть от того, что я на соревнованиях, я вернулась, мне это нравится. Все! То есть получить удовольствие и уйти» – заявила Ефимова в эфире «Матч ТВ».