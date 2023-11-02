Юлия Ефимова показала лучшее время на 100 м брассом на отборе к чемпионату России в Астрахани

Юлия Ефимова показала лучшее время на дистанции 100 м брассом в отборе к ЧР.

Сейчас шестикратная чемпионка мира соревнуется на чемпионате Южного федерального округа в Астрахани.

Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту и 6,53 секунды. Ближайшая преследовательница – Анастасия Сорокина – показала время 1.09,84.

Также спортсменка выступила на дистанции 50 м баттерфляем, где проплыла ровно за 29 секунд. Лучшее время – 27,85 секунды – на этой дистанции показала Серафима Фокина.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Ефимова выступила на первом турнире за 2 года: показала лучшее время на 50 м брассом на соревнованиях в Астрахани

Ефимова вернулась из Америки и поплывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?