Сальников об Играх дружбы: «В отличие от МОК, мы всегда держим двери открытыми и приглашаем атлетов без всяких ограничений, санкций»

Владимир Сальников уверен в участии иностранных спортсменов в Играх дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Ситуация очень напоминает 1980-е годы. Как мы помним, тогда был бойкот московской Олимпиады, который осуществлялся именно НОК (Национальным олимпийским комитетом), но тем не менее часть иностранных спортсменов приехали на соревнования.

Я думаю, что приглашения с нашей стороны в любом случае будут направлены. В отличие от МОК, мы всегда держим двери открытыми и приглашаем атлетов без всяких ограничений, санкций и так далее. Уверен, участие представителей из других стран в Играх дружбы будет обеспечено», – сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

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