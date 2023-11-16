Сальников об Играх дружбы: «В отличие от МОК, мы всегда держим двери открытыми и приглашаем атлетов без всяких ограничений, санкций»

Теги МОК ВФП Владимир Сальников Игры Дружбы Водные виды

Владимир Сальников уверен в участии иностранных спортсменов в Играх дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Ситуация очень напоминает 1980-е годы. Как мы помним, тогда был бойкот московской Олимпиады, который осуществлялся именно НОК (Национальным олимпийским комитетом), но тем не менее часть иностранных спортсменов приехали на соревнования.

Я думаю, что приглашения с нашей стороны в любом случае будут направлены. В отличие от МОК, мы всегда держим двери открытыми и приглашаем атлетов без всяких ограничений, санкций и так далее. Уверен, участие представителей из других стран в Играх дружбы будет обеспечено», – сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

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1 комментарий

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Montenegro Serbian
Логично что двери держат открытыми те, кому это необходимо по неблагоприятной ситуации вокруг. Тоже мне аргумент.

У нас на словах у спортивных чиновников то идёт мантра: мы и без америкосов и европейцев в спорте проживём, пошли он нафиг!
А на деле, если бы условные норвежцы приехали на открытый кубок России по лужам или футболистов и фигуристов допустили до международных соревнований высокого уровня, сцали бы кипяткои от счастья на пару со отечественными СМИ.
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+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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