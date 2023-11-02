Попов о международных соревнованиях в России: «Важно продемонстрировать нашу сущность, что мы не злые. Мы не орки, как кто-то говорит»

Теги Александр Попов Игры Дружбы Игры Будущего Игры БРИКС Водные виды

Александр Попов высказался об альтернативе международным турнирам в России.

– Если Россия пропустит Олимпийские игры, то это будет проблемой для нашего спорта? На что это повлияет?

– В спорте все очень просто. Когда не можешь выступить на каких-то соревнованиях, ты находишь им замену. Если мы захотим, то сделаем это.

– Уже скоро мы проведем Игры Будущего, Игры БРИКС и Всемирные Игры дружбы. Эти соревнования покажут всему миру наши возможности по организации турниров и то, что Россия может быть важнейшим современным центром международного спорта?

– Россия всегда была центром международного спорта, как принимая соревнования на своей территории, так и участвуя. Здесь важно продемонстрировать наше нутро, нашу сущность, что мы не такие злые, как нас показывают.

У нас также две руки, две ноги. Мы не какие-то орки, как кто-то говорит. С нами нужно просто хорошо и спокойно общаться.

Когда с россиянами разговаривают на равных, то и мы себя чувствуем комфортно. У нас же есть самообладание и самооценка, самоуважение. Это все, что нам привили наши родители и культура, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию. 

Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
На Всемирные Игры дружбы важно не забыть позвать наших главных друзей из ХАМАС
+35
-6
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэннис Молинарев
В Махачкале вот отлично показали какие мы добрые и безобидные
+34
-8
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy Racheev
Ответ Дэннис Молинарев
В Махачкале вот отлично показали какие мы добрые и безобидные
Уже разобрались, что это была американо-украинская провокация с использованием агентуры НАТО. А мальчиков надо понять и простить
+23
-10
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Бей Попов, спасай Россию!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eduard Rastryopin
Пока не отнимешь алкоголь у Онвамнедимона,боюсь что так и будут нас орками называть.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ой ли, ой ли
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valeross
А что тогда забыли в Украине?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Chepaylo
Ответ Юрген
Комментарий скрыт
А буква Z везде это тоже спорт?🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valentin Efimenko
Ответ igls54
Бей Попов, спасай Россию!
148 УК РФ
но Дмитрий Валерьевич яро плюсует!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий