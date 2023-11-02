Попов о международных соревнованиях в России: «Важно продемонстрировать нашу сущность, что мы не злые. Мы не орки, как кто-то говорит»

Александр Попов высказался об альтернативе международным турнирам в России.

– Если Россия пропустит Олимпийские игры, то это будет проблемой для нашего спорта? На что это повлияет?

– В спорте все очень просто. Когда не можешь выступить на каких-то соревнованиях, ты находишь им замену. Если мы захотим, то сделаем это.

– Уже скоро мы проведем , Игры БРИКС и Всемирные Игры дружбы. Эти соревнования покажут всему миру наши возможности по организации турниров и то, что Россия может быть важнейшим современным центром международного спорта?

– Россия всегда была центром международного спорта, как принимая соревнования на своей территории, так и участвуя. Здесь важно продемонстрировать наше нутро, нашу сущность, что мы не такие злые, как нас показывают.

У нас также две руки, две ноги. Мы не какие-то орки, как кто-то говорит. С нами нужно просто хорошо и спокойно общаться.

Когда с россиянами разговаривают на равных, то и мы себя чувствуем комфортно. У нас же есть самообладание и самооценка, самоуважение. Это все, что нам привили наши родители и культура, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.

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