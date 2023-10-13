Журова об Играх БРИКС: «Россию ожидает действительно трудная борьба в медальном зачете. Чего только будет стоить представительство Китая»
Светлана Журова заявила, что участие в Играх БРИКС будет полезно для молодых спортсменов.
«На мой взгляд, любые международные соревнования несут для спортсменов иные чувства и ощущения, чем просто турниры внутри страны. Очень важно не терять этого.
Игры БРИКС будут крайне полезны для наших молодых атлетов, позволят испытать на себе дух большого соперничества и некоторого давления, хотя бы потому, что будет звучать не только родной для них язык.
Россию ожидает действительно трудная борьба в медальном зачете, чего только будет стоить представительство Китая.
Но, позволю себе заметить, самое главное тут то, что впервые за долгое время наконец-то прозвучит наш национальный гимн и поднимется флаг Российской Федерации», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.
Игры БРИКС пройдут с 18 по 21 октября в Дурбане (ЮАР). На них выступят 34 российских спортсмена, также примут участие сборные Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
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