Тренер Гирева о нейтральном статусе: «Будем двигаться в зависимости от команды, от решения федерации по вопросу о допуске»
Тренер пловца Гирева прокомментировал новость о его нейтральном статусе.
Сегодня стало известно, что призер Олимпиады-2020 получил нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой World Aquatics.
– Мы будем двигаться в зависимости от команды, от общего решения, от решения федерации по вопросу о допуске под нейтральным статусом.
– Какие планы у Ивана дальше?
– Старт по округу, потом чемпионат России на короткой воде.
– Какие планы у Жени Рылова? Как понимаю, без сбора в Кабардинке?
– Да, предыдущий сбор в Кабардинке ему не очень зашел, поэтому мы готовимся у себя, в Видном. Он тоже готовится к старту по округу и потом уже будет чемпионат России, – сказал тренер Андрей Шишин.
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