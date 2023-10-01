Тренер Гирева о нейтральном статусе: «Будем двигаться в зависимости от команды, от решения федерации по вопросу о допуске»

Тренер пловца Гирева прокомментировал новость о его нейтральном статусе.

Сегодня стало известно, что призер Олимпиады-2020 получил нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой World Aquatics.

– Мы будем двигаться в зависимости от команды, от общего решения, от решения федерации по вопросу о допуске под нейтральным статусом.

– Какие планы у Ивана дальше?

– Старт по округу, потом чемпионат России на короткой воде.

– Какие планы у Жени Рылова? Как понимаю, без сбора в Кабардинке?

– Да, предыдущий сбор в Кабардинке ему не очень зашел, поэтому мы готовимся у себя, в Видном. Он тоже готовится к старту по округу и потом уже будет чемпионат России, – сказал тренер Андрей Шишин.