Рылов о тренировках под руководством жены: «На новое организм тяжело реагирует. Видимо, уже сказывается возраст»
Пловец Евгений Рылов высказался о периоде тренировок под руководством своей жены Оксаны.
Ранее двукратный олимпийский чемпион возобновил работу с тренером Андреем Шишиным.
«От тренера я и не уходил, просто раньше больше работал с женой Оксаной, а сейчас основные задания уже дает Андрей Геннадьевич.
Меня бросало в разные стороны, поэтому вернулись к проверенному, на новое организм тяжело реагирует. Видимо, уже сказывается возраст», – сказал Рылов.
Спортсмен отметил, что после Олимпиады ему было непросто вновь сосредоточиться на тренировках.
«Морально не хотел тренироваться. Но после просто осознал, что нужно возвращаться, и все, магии никакой не было», – добавил он.
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