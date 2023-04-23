Рылов о тренировках под руководством жены: «На новое организм тяжело реагирует. Видимо, уже сказывается возраст»

Пловец Евгений Рылов высказался о периоде тренировок под руководством своей жены Оксаны.

Ранее двукратный олимпийский чемпион возобновил работу с тренером Андреем Шишиным.

«От тренера я и не уходил, просто раньше больше работал с женой Оксаной, а сейчас основные задания уже дает Андрей Геннадьевич.

Меня бросало в разные стороны, поэтому вернулись к проверенному, на новое организм тяжело реагирует. Видимо, уже сказывается возраст», – сказал .

Спортсмен отметил, что после Олимпиады ему было непросто вновь сосредоточиться на тренировках.

«Морально не хотел тренироваться. Но после просто осознал, что нужно возвращаться, и все, магии никакой не было», – добавил он.