Министр спорта Казахстана поздравил дзюдоистов с медалями Азиады

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев встретился с членами национальной сборной Казахстана по дзюдо, участвующей на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай).

Министр поздравил Абибу Абужакынову, принесшую в копилку сборной серебряную медаль. В финале Абиба встретилась с трехкратной чемпионкой мира – японкой Нацуми Цунодой. Теперь казахстанская спортсменка намерена взять реванш за Азиаду на Олимпийских играх.

Поздравив Абибу Абужакынову с серебряной медалью Азиады, Ермек Маржикпаев встретился с Магжаном Шамшадином, который завоевал бронзовую награду в весе до 60 кг.

Спортсмен был откровенен, и честно сказал, что немного расстроен, так как рассчитывал на золотую медаль.

“Магжан и Абиба могут быть сколько угодно строги к себе, но казахстанцы без сомнения гордятся ими. Вся страна в едином порыве болела за них и следила за их схватками, и вся страна благодарна им за результат”, – сказал министр во время встречи.

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