Российская пловчиха Клеванович поступила на учебу в США: «Гражданство менять не собираюсь, буду приезжать на главные старты»

Теги сборная России жен Елизавета Клеванович Водные виды

Чемпионка Европы по плаванию Елизавета Клеванович поступила на учебу в США.

Россиянка стала студенткой Обернского университета, за команду которого планирует выступать.

«Поступила, в первую очередь, чтобы учиться в магистратуре. Гражданство менять не собираюсь, буду приезжать на главные старты», – рассказала 22-летняя пловчиха.

Клеванович – чемпионка Европы 2019 года в эстафете в плавании на короткой воде. Также она является победителем Юношеских Олимпийских игр-2018.

«Первое, что американцы говорят о России: oh, that’s cool! Никакого негатива». Наш пловец покоряет Стэнфордский университет

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1 комментарий

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Стас Бережнов
Замуж выйдет и станет американкой, будет 2 па порта иметь. Потом в Штатах родит и будет там жить всё время. Вот увидите.
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