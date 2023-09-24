Российская пловчиха Клеванович поступила на учебу в США: «Гражданство менять не собираюсь, буду приезжать на главные старты»
Чемпионка Европы по плаванию Елизавета Клеванович поступила на учебу в США.
Россиянка стала студенткой Обернского университета, за команду которого планирует выступать.
«Поступила, в первую очередь, чтобы учиться в магистратуре. Гражданство менять не собираюсь, буду приезжать на главные старты», – рассказала 22-летняя пловчиха.
Клеванович – чемпионка Европы 2019 года в эстафете в плавании на короткой воде. Также она является победителем Юношеских Олимпийских игр-2018.
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