Моисеева о критериях World Aquatics: «Это полная дискриминация. Есть ощущение, что они хотят, чтобы мы сами отказались»

Тренер российских прыгунов в воду назвала дискриминацией критерии World Aquatics.

Международная федерация водных видов спорта сегодня утвердила критерии, на основании которых российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Россиян будут допускать только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждый вид программы.

«Нас ставят в немыслимые рамки, которые все сужаются, сужаются и сужаются. Это не в пользу спорта. Это полная дискриминация. Почему по одному человеку заявка?

Есть ощущение, что они хотят, чтобы мы сами отказались, но мы не можем этого сделать в силу принципов олимпизма. Пока рано о чем‑то говорить, но отношение, конечно негативное», – сказала Светлана Моисеева.