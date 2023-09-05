Моисеева о критериях World Aquatics: «Это полная дискриминация. Есть ощущение, что они хотят, чтобы мы сами отказались»

Теги прыжки в воду World Aquatics (FINA) сборная России (прыжки в воду) сборная России жен (прыжки в воду) Светлана Моисеева Водные виды

Тренер российских прыгунов в воду назвала дискриминацией критерии World Aquatics.

Международная федерация водных видов спорта сегодня утвердила критерии, на основании которых российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Россиян будут допускать только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждый вид программы.

«Нас ставят в немыслимые рамки, которые все сужаются, сужаются и сужаются. Это не в пользу спорта. Это полная дискриминация. Почему по одному человеку заявка?

Есть ощущение, что они хотят, чтобы мы сами отказались, но мы не можем этого сделать в силу принципов олимпизма. Пока рано о чем‑то говорить, но отношение, конечно негативное», – сказала Светлана Моисеева.

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7 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Pelerin
Какой ужас, всего один спортсмен вместо целого гордого нуля! Тролли такие тролли...
А почему один россиянин на дистанцию должен быть? Есть внятное объяснение какое-то?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ екибастосЪ
Потому что от россиян говном воняет. Одного еще можно вытерпеть, а больше уже противогаз понадобится.
Вспомнил анекдот:
-Почему у ковбоев ##### на усах?
-Потому что они ищут любовь, но не в тех местах.
P. S. Воняет от усов.
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