«Все работают, но надо признать: соревнования между собой приводят к не очень радостному результату». Моисеева об отсутствии международных стартов

В сборной России по прыжкам в воду заявили о снижении результатов без мировых соревнований.

Сейчас в Екатеринбурге проходит чемпионат России по прыжкам в воду.

– Что можете сказать по качеству прыжков на соревнованиях после двух лет без международных стартов?

– Результат по сравнению с предыдущим чемпионатом ниже, но я не думаю, что ребята работают хуже или понимают, что нет соперников, и дают себе сознательно слабину.

– Чисто на интуитивном уровне вся эта ситуация сказывается?

– Возможно, да. В большинстве видов программы результаты упали. Радует, что подтянулся резерв. Мальчики на трамплине выступают стабильнее. Их сумма баллов поднялась, так что это именно они подтянулись по отношению к лидерам, а не наоборот. И если дальше они будут прогрессировать, то конкуренция значительно вырастет.

Все работают, но надо признать: соревнования исключительно между собой все же приводят к такому не очень радостному результату. В прошлом году настрой был «выступать, а вдруг допустят, будем готовиться». А когда одни разговоры сменяются другими, а решения никакие не принимаются, это сказывается, – сказала главный тренер сборной России Светлана Моисеева.