Терновой о недопуске к ЧМ: «Обидно смотреть, что мои сверстники, у которых раньше выигрывал, сейчас стоят на пьедестале»

Теги прыжки в воду Чемпионат мира по водным видам спорта сборная Австралии Азиатские игры сборная России (прыжки в воду) Руслан Терновой Водные виды

Российский прыгун в воду Руслан Терновой объяснил, почему не смотрел чемпионат мира.

Соревнования по водным видам спорта проходили в японской Фукуоке с 14 по 30 июля без участия россиян.

– Чемпионат мира не смотрели?

– Трансляции – нет, видел только посты в соцсетях. Сумму баллов видел. Видел радость австралийца, рад за него, легкий, круто прыгает. Всё было заслуженно.

– Не смотрел чемпионат мира, чтобы не расстраиваться?

– Мы уже отошли от этого и из команды мало кто смотрел. Особо не хочется смотреть – кому‑то, да, из‑за того что расстраивается. Что касается меня, мне просто и не хотелось это смотреть, был в отпуске. Конечно, обидно смотреть, что мои сверстники, с которыми прыгал раньше и у которых выигрывал, сейчас стоят на пьедестале чемпионата мира.

– По Азиатским играм определенности нет, но вам хочется там выступить?

– Конечно, хочется. Хочется выступать на международной арене, тем более уровень на Азиатских играх будет высочайший, это шанс посоперничать с китайцами, проверить насколько мы сильны и можем с ними бороться. Надеюсь, все получится, – сказал 22-летний Терновой, который является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года.

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