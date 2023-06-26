Прыжки в воду. Чемпионат России. Ильиных, Кузнецов, Шлейхер, Бондарь и Тимошинина одержали победы, другие результаты

Теги прыжки в воду результаты чемпионат России Евгений Кузнецов Юлия Тимошинина сборная России (прыжки в воду) Александр Бондарь Кристина Ильиных Мария Полякова сборная России жен (прыжки в воду) Аркадий Айдаров Никита Шлейхер Илья Молчанов Александр Белевцев Руслан Терновой Ульяна Клюева Егор Лапин Виталия Королева Анна Конаныхина Елизавета Кузина Виктория Казанцева Сандро Рогава Григорий Иванов Ульяна Манаенкова Александр Черепахин Геннадий Фокин Евгения Селезнева Александра Бибикина Мария Бруенок Евдокия Гайдай-Турлова Дарья Демидова Водные виды

Ильиных, Кузнецов, Шлейхер, Бондарь и Тимошинина взяли золото на ЧР по прыжкам в воду.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Екатеринбург

Трамплин, 1 м

Мужчины

1. Илья Молчанов – 384,30

2. Григорий Иванов – 365,95

3. Егор Лапин – 358,05

Женщины

1. Кристина Ильиных – 272,05

2. Ульяна Клюева – 265,80

3. Елизавета Кузина – 260,50

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

Мужчины

1. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер – 415,98

2. Илья Молчанов – Егор Лапин – 404,31

3. Геннадий Фокин – Григорий Иванов – 385,86

Женщины

1. Кристина Ильиных – Елизавета Кузина – 291,30

2. Виталия Королева – Мария Полякова – 286,20

3. Евгения Селезнева – Александра Бибикина – 266,28

Вышка, 10 м, синхронные прыжки

Мужчины

1. Александр Белевцев – Никита Шлейхер – 441,69

2. Александр Бондарь – Руслан Терновой – 427,74

3. Аркадий Айдаров – Сандро Рогава – 372,66

Женщины

1. Анна Конаныхина – Юлия Тимошинина – 290,46

2. Виктория Казанцева – Ульяна Манаенкова – 281,34

3. Мария Бруенок – Евдокия Гайдай-Турлова – 268,50

Парные прыжки

1. Елизавета Кузина – Александр Бондарь – 418,35

2. Мария Бруенок – Александр Черепахин – 354,55

3. Дарья Демидова – Егор Лапин – 347,40

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий