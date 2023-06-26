Прыжки в воду. Чемпионат России. Ильиных, Кузнецов, Шлейхер, Бондарь и Тимошинина одержали победы, другие результаты

Ильиных, Кузнецов, Шлейхер, Бондарь и Тимошинина взяли золото на ЧР по прыжкам в воду.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Екатеринбург

Трамплин, 1 м

Мужчины

1. Илья Молчанов – 384,30

2. Григорий Иванов – 365,95

3. Егор Лапин – 358,05

Женщины

1. Кристина Ильиных – 272,05

2. Ульяна Клюева – 265,80

3. Елизавета Кузина – 260,50

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

Мужчины

1. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер – 415,98

2. Илья Молчанов – Егор Лапин – 404,31

3. Геннадий Фокин – Григорий Иванов – 385,86

Женщины

1. Кристина Ильиных – Елизавета Кузина – 291,30

2. Виталия Королева – Мария Полякова – 286,20

3. Евгения Селезнева – Александра Бибикина – 266,28

Вышка, 10 м, синхронные прыжки

Мужчины

1. Александр Белевцев – Никита Шлейхер – 441,69

2. Александр Бондарь – Руслан Терновой – 427,74

3. Аркадий Айдаров – Сандро Рогава – 372,66

Женщины

1. Анна Конаныхина – Юлия Тимошинина – 290,46

2. Виктория Казанцева – Ульяна Манаенкова – 281,34

3. Мария Бруенок – Евдокия Гайдай-Турлова – 268,50

Парные прыжки

1. Елизавета Кузина – Александр Бондарь – 418,35

2. Мария Бруенок – Александр Черепахин – 354,55

3. Дарья Демидова – Егор Лапин – 347,40