Прыжки в воду. Чемпионат России. Ильиных, Кузнецов, Шлейхер, Бондарь и Тимошинина одержали победы, другие результаты
Ильиных, Кузнецов, Шлейхер, Бондарь и Тимошинина взяли золото на ЧР по прыжкам в воду.
Прыжки в воду
Чемпионат России
Екатеринбург
Трамплин, 1 м
Мужчины
1. Илья Молчанов – 384,30
2. Григорий Иванов – 365,95
3. Егор Лапин – 358,05
Женщины
1. Кристина Ильиных – 272,05
2. Ульяна Клюева – 265,80
3. Елизавета Кузина – 260,50
Трамплин, 3 м, синхронные прыжки
Мужчины
1. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер – 415,98
2. Илья Молчанов – Егор Лапин – 404,31
3. Геннадий Фокин – Григорий Иванов – 385,86
Женщины
1. Кристина Ильиных – Елизавета Кузина – 291,30
2. Виталия Королева – Мария Полякова – 286,20
3. Евгения Селезнева – Александра Бибикина – 266,28
Вышка, 10 м, синхронные прыжки
Мужчины
1. Александр Белевцев – Никита Шлейхер – 441,69
2. Александр Бондарь – Руслан Терновой – 427,74
3. Аркадий Айдаров – Сандро Рогава – 372,66
Женщины
1. Анна Конаныхина – Юлия Тимошинина – 290,46
2. Виктория Казанцева – Ульяна Манаенкова – 281,34
3. Мария Бруенок – Евдокия Гайдай-Турлова – 268,50
Парные прыжки
1. Елизавета Кузина – Александр Бондарь – 418,35
2. Мария Бруенок – Александр Черепахин – 354,55
3. Дарья Демидова – Егор Лапин – 347,40
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