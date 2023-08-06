World Aquatics отменила Кубок мира по плаванию на открытой воде в Париже из‑за загрязнений в Сене
Кубок мира по плаванию на открытой воде в Париже отменен из‑за загрязнений в Сене.
Международная федерация плавания (World Aquatics) после консультации с органами здравоохранения и организаторами приняла не проводить соревнования, которые должны были стать тестовыми перед Олимпиадой-2024.
«После недавнего превышения среднего уровня осадков в Париже качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов для сохранения здоровья пловцов», – сообщили в федерации.
«World Aquatics разочарована тем, что качество воды в Сене привело к отмене Кубка мира по плаванию на открытой воде, но здоровье наших спортсменов всегда должно быть нашим главным приоритетом», – заявил глава организации Хусейн Аль-Мусаллам.
Соревнования были запланированы на 5 и 6 августа.
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