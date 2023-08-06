World Aquatics отменила Кубок мира по плаванию на открытой воде в Париже из‑за загрязнений в Сене

Теги плавание World Aquatics (FINA) Кубок мира Хусейн Аль-Мусаллам Водные виды

Кубок мира по плаванию на открытой воде в Париже отменен из‑за загрязнений в Сене.

Международная федерация плавания (World Aquatics) после консультации с органами здравоохранения и организаторами приняла не проводить соревнования, которые должны были стать тестовыми перед Олимпиадой-2024.

«После недавнего превышения среднего уровня осадков в Париже качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов для сохранения здоровья пловцов», – сообщили в федерации.

«World Aquatics разочарована тем, что качество воды в Сене привело к отмене Кубка мира по плаванию на открытой воде, но здоровье наших спортсменов всегда должно быть нашим главным приоритетом», – заявил глава организации Хусейн Аль-Мусаллам.

Соревнования были запланированы на 5 и 6 августа.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий