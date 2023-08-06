World Aquatics отменила Кубок мира по плаванию на открытой воде в Париже из‑за загрязнений в Сене

Кубок мира по плаванию на открытой воде в Париже отменен из‑за загрязнений в Сене.

Международная федерация плавания ( ) после консультации с органами здравоохранения и организаторами приняла не проводить соревнования, которые должны были стать тестовыми перед Олимпиадой-2024.

«После недавнего превышения среднего уровня осадков в Париже качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов для сохранения здоровья пловцов», – сообщили в федерации.

« разочарована тем, что качество воды в Сене привело к отмене Кубка мира по плаванию на открытой воде, но здоровье наших спортсменов всегда должно быть нашим главным приоритетом», – заявил глава организации Хусейн Аль-Мусаллам.

Соревнования были запланированы на 5 и 6 августа.