Сальников о недопуске российских пловцов: «До конца года мы нигде не участвуем, нас никуда не приглашают»

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Владимир Сальников считает, что российские пловцы пока не вернутся на международную арену.

«На сегодняшний день Международная федерация плавания (World Aquatics) продляет тот принцип неучастия наших спортсменов, который был провозглашен в прошлом году, то есть до конца года мы нигде не участвуем, нас никуда не приглашают.

Комиссия свои рекомендации еще не выдала. Когда мы это получим, приступим к анализу и подготовим свой вариант развития событий.

Исходя из озвученных требований, когда командные виды спорта отсекли сразу на первом этапе, к сожалению, туда попадает и водное поло, и все, что связано с группой и парой [в синхронном плавании].

Какое-то время назад была попытка World Aquatics отстоять синхронное плавание и водное поло, посчитать их как отдельные дисциплины, на которые не распространяются эти правила. Но сейчас, на сегодняшний момент, им не удалось этого сделать», – сказал президент Всероссийской федерации плавания.

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