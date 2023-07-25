Сальников о недопуске российских пловцов: «До конца года мы нигде не участвуем, нас никуда не приглашают»

Владимир Сальников считает, что российские пловцы пока не вернутся на международную арену.

«На сегодняшний день Международная федерация плавания (World Aquatics) продляет тот принцип неучастия наших спортсменов, который был провозглашен в прошлом году, то есть до конца года мы нигде не участвуем, нас никуда не приглашают.

Комиссия свои рекомендации еще не выдала. Когда мы это получим, приступим к анализу и подготовим свой вариант развития событий.

Исходя из озвученных требований, когда командные виды спорта отсекли сразу на первом этапе, к сожалению, туда попадает и водное поло, и все, что связано с группой и парой [в синхронном плавании].

Какое-то время назад была попытка World Aquatics отстоять синхронное плавание и водное поло, посчитать их как отдельные дисциплины, на которые не распространяются эти правила. Но сейчас, на сегодняшний момент, им не удалось этого сделать», – сказал президент Всероссийской федерации плавания.