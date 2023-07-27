Плавание. Кубок России. Каменева, Жихарев, Бородин и Шкурдай одержали победы
Мария Каменева и Петр Жихарев победили на Кубке России по плаванию в Казани .
Плавание
Кубок России
Казань
Мужчины
100 м, баттерфляй
1. Петр Жихарев – 51,06
2. Роман Шевляков – 51,18
3. Андрей Минаков – 51,38
800 м, вольный стиль
1. Артем Бородин – 8.40,42
2. Антон Коробов – 8.45,04
3. Михаил Розанов – 8.47,90
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Мария Каменева – 53,93
2. Дарья Трофимова – 54,02
3. Дарья Клепикова – 54,07
200 м, спина
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.08,76
2. Рената Гайнуллина – 2.11,57
3. Дарья Устинова – 2.12,60
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