Плавание. Кубок России. Каменева, Жихарев, Бородин и Шкурдай одержали победы

Мария Каменева и Петр Жихарев победили на Кубке России по плаванию в Казани .

Плавание

Кубок России

Казань

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Петр Жихарев – 51,06

2. Роман Шевляков – 51,18

3. Андрей Минаков – 51,38

800 м, вольный стиль

1. Артем Бородин – 8.40,42

2. Антон Коробов – 8.45,04

3. Михаил Розанов – 8.47,90

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Мария Каменева – 53,93

2. Дарья Трофимова – 54,02

3. Дарья Клепикова – 54,07

200 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.08,76

2. Рената Гайнуллина – 2.11,57

3. Дарья Устинова – 2.12,60