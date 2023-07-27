Владимир Сальников: «Двери на Игры дружбы должны быть открыты для всех без исключения. Будем надеяться, что все приглашенные приедут в Россию»

Владимир Сальников поддержал министра спорта РФ Олега Матыцина, который заявил, что Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы.

«Я считаю, что если наша страна решила провести у себя Игры дружбы, то двери на эти соревнования должны быть открыты для всех без исключения. Будем надеяться, что все приглашенные приедут в Россию.

Игры дружбы можно в какой-то степени сравнить с первыми Играми доброй воли 1986 года, которые также проходили в очень непростой политической ситуации. Сейчас в мировом спорте наблюдается большой раскол.

И если Международный олимпийский комитет не справляется с функцией объединения, то тогда нужно придумать что-то свое для выхода из кризиса. И Игры дружбы вполне могут взять на себя объединяющую роль», – сказал глава Всероссийской федерации плавания.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.