Владимир Сальников: «Двери на Игры дружбы должны быть открыты для всех без исключения. Будем надеяться, что все приглашенные приедут в Россию»

Теги ВФП Владимир Сальников Олег Матыцин ТАСС Игры дружбы Водные виды

Владимир Сальников поддержал министра спорта РФ Олега Матыцина, который заявил, что Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы.

«Я считаю, что если наша страна решила провести у себя Игры дружбы, то двери на эти соревнования должны быть открыты для всех без исключения. Будем надеяться, что все приглашенные приедут в Россию.

Игры дружбы можно в какой-то степени сравнить с первыми Играми доброй воли 1986 года, которые также проходили в очень непростой политической ситуации. Сейчас в мировом спорте наблюдается большой раскол.

И если Международный олимпийский комитет не справляется с функцией объединения, то тогда нужно придумать что-то свое для выхода из кризиса. И Игры дружбы вполне могут взять на себя объединяющую роль», – сказал глава Всероссийской федерации плавания. 

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. 

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