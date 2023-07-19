Сальников о бойкоте Олимпиады-80: «Во время соревнований это было вторично. Когда было принято решение, было тяжело это воспринять»

Четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников поделился воспоминаниями об Играх-80.

Олимпиада в Москве стартовала 19 июля 1980 года.

– Какой была Москва во время Игр?

– Наверное, как девушка, которая идет на праздник. Все преобразилось — наряженное, чистое, ухоженное, привлекательное.

– Какой объект для вас стал символом Олимпиады?

– Крытый стадион и бассейн «Олимпийский», потом он служил верой и правдой многие годы, принимал крупнейшие международные и всероссийские соревнования. Было много новых площадок, появилось много деликатесов, которые раньше и не мечтали увидеть и тем более попробовать. Олимпиада запомнилась как хорошо и богато накрытый стол, за который мы хотим пригласить близких друзей.

– Как отнеслись к бойкоту Олимпиады некоторыми сборными?

– Во время соревнований это было вторично. Когда было принято решение, было тяжело это воспринять. У меня возникают сравнения — вы как хозяйка готовите ужин, все самое лучшее на стол, а гости приходят не все. Было ощущение, что страна мобилизовалась, чтобы подготовить праздник, обидно, что не все это увидели. Для меня лично была задача — установить мировой рекорд, выплыть из 15 минут, я не обращал внимания на то, что кто‑то приехал или не приехал.

Давление было на зарубежных спортсменов, которые не смогли приехать, мы никакого давления не испытывали, – сказал .