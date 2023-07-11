Экс-глава Всероссийской федерации плавания и тренер сборной России Дмитрий Белов умер на 81-м году жизни

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Первый президент Всероссийской федерации плавания Дмитрий Белов умер на 81-м году жизни.

С 1991 по 1992 годы Белов возглавлял федерацию. Параллельно он работал с национальной сборной по плаванию на открытой воде, его подопечные побеждали на Олимпиадах и чемпионатах мира. 

На протяжении многих лет Белов являлся вице-президентом федерации, входил в состав президиума ВФП.

Он также был заслуженным тренером России, был награжден государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

«Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Белова. Это часть истории нашего спорта, конкретно плавания на открытой воде», – сказал глава федерации Владимир Сальников. 

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