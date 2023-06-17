Владимир Сальников: «Рассчитываем, что мировой рекорд Чикуновой будет ратифицирован. Обычно это длительный процесс»

Владимир Сальников ждет ратификации мирового рекорда Евгении Чикуновой .

21 апреля Чикунова в финальном заплыве на 200 м брассом на чемпионате России показала результат 2 минуты 17,55 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал Татьяне Шонмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).

«Все отправлено в международную федерацию (World Aquatics – Sports.ru), рассчитываем на то, что рекорд будет ратифицирован. Процедуры, все формальности соблюдены, поэтому ждем ответа от международной федерации.

Сроков как таковых не определено, но надеюсь, что в ближайший месяц-другой мы это увидим. Обычно это длительный процесс, это не один день, не неделя, это несколько месяцев», – рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП).

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