Владимир Сальников: «Рассчитываем, что мировой рекорд Чикуновой будет ратифицирован. Обычно это длительный процесс»

Теги плавание сборная России жен Владимир Сальников World Aquatics (FINA) Евгения Чикунова Водные виды

Владимир Сальников ждет ратификации мирового рекорда Евгении Чикуновой .

21 апреля Чикунова в финальном заплыве на 200 м брассом на чемпионате России показала результат 2 минуты 17,55 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал Татьяне Шонмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).

«Все отправлено в международную федерацию (World Aquatics – Sports.ru), рассчитываем на то, что рекорд будет ратифицирован. Процедуры, все формальности соблюдены, поэтому ждем ответа от международной федерации.

Сроков как таковых не определено, но надеюсь, что в ближайший месяц-другой мы это увидим. Обычно это длительный процесс, это не один день, не неделя, это несколько месяцев», – рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП).

💪 Россия завладела мировым рекордом в плавании: Чикунова рыдала на Олимпиаде, а теперь затмила Ефимову

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий