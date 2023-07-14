World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания

Теги плавание ВФП Владимир Сальников World Aquatics (FINA) Водные виды

Бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) отклонило предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания (ВФП).

Об этом сообщил президент ВФП, член бюро World Aquatics Владимир Сальников.

«На заседании бюро World Aquatics украинской стороной было предложено отстранить Всероссийскую федерацию плавания (аффилированная федерация в World Aquatics от российских водных видов спорта) и белорусскую федерацию.

Предложение было отклонено как беспочвенное и необоснованное», – сказал Сальников.

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1 комментарий

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ESF
Наконец - то хоть кто- то перестал вестись на манипуляции этих наглых, дешевых шантажистов.
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