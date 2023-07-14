World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания

Бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) отклонило предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания ( ).

Об этом сообщил президент ВФП, член бюро Владимир Сальников.

«На заседании бюро World Aquatics украинской стороной было предложено отстранить Всероссийскую федерацию плавания (аффилированная федерация в World Aquatics от российских водных видов спорта) и белорусскую федерацию.

Предложение было отклонено как беспочвенное и необоснованное», – сказал Сальников.