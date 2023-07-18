Синхронное плавание. Чемпионат мира-2023. Смешанные команды разыграют медали в технической программе
18 июля на ЧМ по водным видам смешанные команды разыграют медали в соревнованиях по синхронному плаванию.
Чемпионат мира по водным видам спорта
Фукуока, Япония
Синхронное плавание
Смешанные команды, техническая программа
Начало – 13.30 по московскому времени.
Квалификация
1. Китай – 304,3992
2. Греция – 261,7013
3. Италия – 251,5379
4. США – 248,7274
5. Израиль – 247,1383
6. Испания – 246,7484
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