Синхронное плавание. Чемпионат мира-2023. Смешанные команды разыграют медали в технической программе

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18 июля на ЧМ по водным видам смешанные команды разыграют медали в соревнованиях по синхронному плаванию.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Фукуока, Япония

Синхронное плавание

Смешанные команды, техническая программа

Начало – 13.30 по московскому времени.

Квалификация

1. Китай – 304,3992

2. Греция – 261,7013

3. Италия – 251,5379

4. США – 248,7274

5. Израиль – 247,1383

6. Испания – 246,7484

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