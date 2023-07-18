Синхронное плавание. Чемпионат мира-2023. Смешанные команды разыграют медали в технической программе

18 июля на ЧМ по водным видам смешанные команды разыграют медали в соревнованиях по синхронному плаванию.

мира по водным видам спорта

Фукуока, Япония

Синхронное плавание

Смешанные команды, техническая программа

Начало – 13.30 по московскому времени.

Квалификация

1. Китай – 304,3992

2. Греция – 261,7013

3. Италия – 251,5379

4. США – 248,7274

5. Израиль – 247,1383

6. Испания – 246,7484