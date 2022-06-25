Синхронное плавание. Чемпионат мира-2022. Минисини и Руджерио взяли золото в произвольной программе микст-дуэтов

Итальянские синхронисты Джорджио Минисини и Лукреция Руджерио выиграли золото чемпионата мира в Будапеште в соревнованиях смешанных дуэтов.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Синхронное плавание
Смешанные дуэты
Произвольная программа
1. Джорджио Минисини – Лукреция Руджерио (Италия) – 90,9667
2. Томока Сато – Йотаро Сато (Япония) – 89,7333
3. Ши Хаоюй – Чжан Ияо (Китай) – 88,4000
4. Эмма Гарсия – Пау Рибес (Испания) – 87,1333
5. Клаудиа Колетти – Кеннет Годе (США) – 85,2000
6. Дженнифер Церкера Хатиушка – Густаво Санчес (Колумбия) – 83,0667