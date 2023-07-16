Синхронное плавание. Чемпионат мира-2023. Инуи выиграла техническую программу в соло
Японка Юкико Инуи выиграла техническую программу в синхронном плавании на ЧМ-2023.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2023
Фукуока, Япония
Синхронное плавание
15 июля
Соло, техническая программа
1. Юкико Инуи (Япония) – 276,5717
2. Василики Александри (Австрия) – 264,4200
3. Ирис Тио Касас (Испания) – 254,2100
16 июля
Смешанные дуэты, техническая программа
Начало – 10:30
Дуэты, техническая программа
Начало – 13:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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