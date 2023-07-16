Синхронное плавание. Чемпионат мира-2023. Инуи выиграла техническую программу в соло

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Японка Юкико Инуи выиграла техническую программу в синхронном плавании на ЧМ-2023.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Синхронное плавание

15 июля

Соло, техническая программа

1. Юкико Инуи (Япония) – 276,5717

2. Василики Александри (Австрия) – 264,4200

3. Ирис Тио Касас (Испания) – 254,2100

16 июля

Смешанные дуэты, техническая программа

Начало – 10:30

Дуэты, техническая программа

Начало – 13:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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