Кэтлин Ледеки: «Могу с большой уверенностью сказать, что не закончу после Олимпиады-2024»

Теги плавание сборная США жен Кэтлин Ледеки Водные виды

Американская пловчиха Ледеки заявила, что не планирует завершать карьеру после Парижа-2024.

Кэтлин Ледеки 26 лет, она является семикратной олимпийской чемпионкой и 19-кратной чемпионкой мира по плаванию вольным стилем. 

«Могу с большой уверенностью сказать, что не закончу после Олимпиады в 2024 году. Я слишком люблю спорт и не могу представить, что должна буду уйти в следующем году. 

Олимпиада в Лос-Анджелесе-2028 определенно находится в центре моего внимания. Конечно, за пять лет до Игр трудно быть в чем-либо уверенной, но если я все еще буду любить плавание, если тело все еще будет в порядке, думаю, я попробую. 

Домашняя Олимпиада – это удивительно, это редкая возможность, поэтому я в предвкушении. Буду ли я участвовать в соревнованиях или нет, но я обязательно буду там», – сказала Ледеки. 

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