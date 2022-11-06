Ледеки установила мировой рекорд на дистанции 800 м вольным стилем на короткой воде

Американская пловчиха установила мировой рекорд на короткой воде на дистанции 800 м вольным стилем.

Ледеки установила рекорд на третьем этапе Кубка мира, который проходит в американском Индианаполисе. В финальном заплыве на 800 м она показала время 7 минут 57,42 секунды.

Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции (7.59,34) был установлен испанской пловчхой Миреей Бельмонте Гарсия 10 августа 2013 года.