Ледеки установила мировой рекорд на дистанции 800 м вольным стилем на короткой воде

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Американская пловчиха Кэти Ледеки установила мировой рекорд на короткой воде на дистанции 800 м вольным стилем. 

Ледеки установила рекорд на третьем этапе Кубка мира, который проходит в американском Индианаполисе. В финальном заплыве на 800 м она показала время 7 минут 57,42 секунды.

Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции (7.59,34) был установлен испанской пловчхой Миреей Бельмонте Гарсия 10 августа 2013 года. 

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