Кэти Ледеки установила мировой рекорд на дистанции 1500 м вольным стилем

Семикратная олимпийская чемпионка по плаванию установила мировой рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем на втором этапе Кубка мира на короткой воде в канадском Торонто.

Американка показала время 15.8,24. Предыдущий рекорд (15.18,01) на короткой воде принадлежал немецкой пловчихе Саре Велльброк и был установлен в ноябре 2019 года.

Ледеки также принадлежат мировые рекорды на дистанциях 800 и 1500 м в 50-метровом бассейне.