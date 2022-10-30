Кэти Ледеки установила мировой рекорд на дистанции 1500 м вольным стилем

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Семикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки установила мировой рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем на втором этапе Кубка мира на короткой воде в канадском Торонто.

Американка показала время 15.8,24. Предыдущий рекорд (15.18,01) на короткой воде принадлежал немецкой пловчихе Саре Велльброк и был установлен в ноябре 2019 года.

Ледеки также принадлежат мировые рекорды на дистанциях 800 и 1500 м в 50-метровом бассейне.

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