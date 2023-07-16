Прыжки в воду. Чемпионат мира-2023. Китай взял четыре золота из четырех

Китайские прыгуны в воду завоевали 4 золота на чемпионате мира в Фукуоке.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Прыжки в воду

15 июля

Женщины

Трамплин, 1 м

1. Линь Шань (Китай) – 318,60

2. Ли Яцзе (Китай) – 306,35

3. Аранза Васкес Монтано (Мексика) – 285,05

Синхронные прыжки

Мужчины

Трамплин, 3 м

1. Лун Даои – Ван Цзунъюань (Китай) – 456,33

2. Энтони Хардинг – Джек Лоу (Великобритания) – 424,62

3. Жюль Буйе – Алексис Жандар (Франция) – 389,10

Смешанные соревнования

Вышка

1. Ван Фэйлун – Чжан Цзяци (Китай) – 339,54

2. Диего Бальеса – Вивиана дель Анхель (Мексика) – 313,44

3. Хироки Ито – Минами Итахаси (Япония) – 305,34

16 июля

Мужчины

Трамплин, 1 м

1. Цзянфэн Пэн (Китай) – 440,45

2. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) – 428,85

3. Цзююань Чжэн (Китай) – 418,30

Синхронные прыжки

Женщины

Вышка

Начало – 12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.