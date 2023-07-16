Прыжки в воду. Чемпионат мира-2023. Китай взял четыре золота из четырех
Китайские прыгуны в воду завоевали 4 золота на чемпионате мира в Фукуоке.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2023
Фукуока, Япония
Прыжки в воду
15 июля
Женщины
Трамплин, 1 м
1. Линь Шань (Китай) – 318,60
2. Ли Яцзе (Китай) – 306,35
3. Аранза Васкес Монтано (Мексика) – 285,05
Синхронные прыжки
Мужчины
Трамплин, 3 м
1. Лун Даои – Ван Цзунъюань (Китай) – 456,33
2. Энтони Хардинг – Джек Лоу (Великобритания) – 424,62
3. Жюль Буйе – Алексис Жандар (Франция) – 389,10
Смешанные соревнования
Вышка
1. Ван Фэйлун – Чжан Цзяци (Китай) – 339,54
2. Диего Бальеса – Вивиана дель Анхель (Мексика) – 313,44
3. Хироки Ито – Минами Итахаси (Япония) – 305,34
16 июля
Мужчины
Трамплин, 1 м
1. Цзянфэн Пэн (Китай) – 440,45
2. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) – 428,85
3. Цзююань Чжэн (Китай) – 418,30
Синхронные прыжки
Женщины
Вышка
Начало – 12:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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