Кристина Ильиных: «В детстве занималась фигурным катанием три месяца. Ушла оттуда, потому что было больно падать»

Прыгунья в воду Кристина Ильиных рассказала о занятиях фигурным катанием в детстве.

– С тех пор, как начала заниматься прыжками в воду, тренировалась во Дворце молодежи (в Екатеринбурге – Sports.ru), это многофункциональный центр, где много разных активностей, даже проводят концерты артистов. И здесь же проходят тренировки по прыжкам на батуте и прыжкам в воду.

– Вы в какие прыжки первоначально пришли?

– Первый раз я попала во Дворец молодежи вообще во время выступления – с трех до шести лет занималась народными танцами в ансамбле Поличкина. Но заинтересовалась прыжками на батуте, пришла в зал, где они тренировались. Там тренер Наталья Львовна Валова спросила, не хочу ли я попробовать себя в прыжках в воду. Пообещала, что будем прыгать и на батуте, и в бассейне. Я подумала: «О, классно, пойду».

– Мама порадовалась, что вы пошли в спорт, или сейчас думает: «Лучше бы и дальше она танцевала»?

– Мне кажется, мама вообще была за любую инициативу. Ей, наоборот, нравилось, что я интересуюсь многим. Ходила на рисование, на фигурное катание, настольным теннисом занималась. Многое хотелось попробовать, и мама всегда меня в этом поддерживала. Еще я в цирке занималась! Но тренер сказала, чтобы заканчивала с этим делом, потому что они мне портят технику.

– То есть в фигурном катании могла быть еще одна Ильиных?

– Вполне возможно, потому что я всегда очень старалась все делать хорошо, ставила цель и работала для этого. Фигурным катанием в итоге занималась три месяца. Ушла оттуда, потому что было больно падать, но самое главное, никто не заставлял туда ходить дальше этим заниматься. По принципу: не хочешь – не надо.

В прыжках сложилось иначе, потому что тренер была заинтересована во мне. Я не приду, она звонит, спрашивает, как что, говорит, чтобы приходила. Мама и тренер в этом плане сыграли свою роль. Тренер видела, что я самокритичная, поэтому старалась меня поддерживать, чтобы мне хотелось этим больше заниматься.

– Про «больно падать». В прыжках тоже падений много.

– И это тоже больно, конечно. Из-за этого не хотела ходить на тренировки. Было страшно разучивать новые прыжки.

– Говорят, во взрослом возрасте это еще страшнее.

– Во взрослом возрасте этот страх уже в привычке. В детстве больше боишься неизвестности. Это меня пугало.

– Теперь пугают давно знакомые ощущения боли?

– Да, ха-ха. Новые прыжки к тому же мы не особо разучиваем. Сейчас я просто стараюсь исполнять уже устоявшуюся программу лучше, – сказала Ильиных.