«Эта мысль кроме возмущения никаких других эмоций не вызывает». Покровская об идее допустить россиян к ОИ на условиях команды беженцев

Теги синхронное плавание Татьяна Покровская сборная России (синхронное плавание) Водные виды

В сборной России по синхронному плаванию раскритиковали условия участия россиян в ОИ-2024.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщило о возможном допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже на условиях команды беженцев.

 

«Это бред. Нас, что же, вообще хотят стереть с лица земли, чтобы мы потеряли всю свою самостоятельность? Это даже некрасиво звучит.

Естественно, эта мысль кроме возмущения никаких других эмоций не вызывает. У меня такое мнение», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

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