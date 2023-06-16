«Эта мысль кроме возмущения никаких других эмоций не вызывает». Покровская об идее допустить россиян к ОИ на условиях команды беженцев

В сборной России по синхронному плаванию раскритиковали условия участия россиян в ОИ-2024.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщило о возможном допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже на условиях команды беженцев.

«Это бред. Нас, что же, вообще хотят стереть с лица земли, чтобы мы потеряли всю свою самостоятельность? Это даже некрасиво звучит.

Естественно, эта мысль кроме возмущения никаких других эмоций не вызывает. У меня такое мнение», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?