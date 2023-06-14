Ариарне Титмус может завершить карьеру после Олимпиады-2024 в Париже.

Титмус 22 года, она выиграла два золота (200 и 400 м вольным стилем), серебро и бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио.

Накануне Титмус победила на дистанции 400 м на турнире в Мельбурне.

«Я не знаю, что буду делать после — я планирую продолжать, но кто знает. Хотя я уже сейчас немного сожалею, что сказала это, потому что теперь все подумают, что я точно собираюсь уйти, но это не так.

Я еще очень молода. Просто мы говорили с тренером, что этот турнир, чемпионат мира, отбор к Олимпиаде и сама Олимпиада-2024 в Париже могут стать для меня последними шансами проплыть реально быстро на 400 м.

Дело даже не в любви к спорту и не в проблемах со здоровьем. Я думаю, что если я поеду в Париж и снова выиграю, то на меня будет влиять мотивационный фактор. Будет сложно тренироваться на том же уровне, когда я, по сути, достигла всего, чего хотела достичь», – рассказала австралийская пловчиха.