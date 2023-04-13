Олимпийский чемпион Адам Пити пропустит ЧМ по плаванию. Ранее он заявил о проблемах с психическим здоровьем

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити пропустит чемпионат мира, который пройдет с 14 по 30 июля в японской Фукуоке.

28-летний спортсмен не вошел в состав сборной Великобритании. Ранее он снялся с чемпионата страны, объяснив это усталостью от спорта и желанием сосредоточиться на психическом здоровье.

«На данном этапе у нас нет конкретных сроков в отношении Адама. Главная задача в том, чтобы всецело поддержать его и начать работу, когда он будет готов вернуться к своему обычному соревновательному графику», – говорится в заявлении Федерации плавания Великобритании.

В прошлом году Пити также не выступал на чемпионате мира из-за перелома стопы.