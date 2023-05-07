Пловец Сергей Фесиков высказался о позиции МОК в отношении допуска россиян на соревнования.

— Последние решения — это шаг в сторону возобновления сотрудничества?

— Неоднозначный вопрос. Раньше кто-то боялся брать инициативу на себя, сейчас пошли подвижки. Проблема в том, что все хартии олимпийского кодекса либо переписаны, либо потеряли свою актуальность. На них никто не смотрит, не соблюдает. Это нарушение прав человека, спорт всегда был вне политической конъюнктуры, спортсмены были защищены.

Сейчас мы видим, что спортсмены перестали быть защищенным звеном, и мы больше не можем взаимодействовать на прежнем уровне, как раньше. Спорт должен объединять, а не разъединять. А текущие вбросы МОК о возможности вернуться на мировую арену под рядом условий — это весьма хитрая позиция...

— Она не устроила никого.

— Почему же? На мой взгляд, ту сторону она вполне устраивает. Но вот нашу точно устроить не может. Спортсмен, который выступает непонятно под каким статусом опустив голову, — разве это дело? Образ космонавта в белом костюме, который никому никогда не покажется. Не обозначать себя ни словами, ни образами, ни действиями. Он лица своего не имеет, тогда в чем вообще смысл выступать? Мы не спортсмены-беженцы.

— Неплохой пример — теннис. Пусть под нейтральным флагом, но все понимают, откуда родом Андрей Рублев и Даниил Медведев.

— Но их ведь никто не засыпает обвинениями. Они профессионалы своего дела и спокойно могут соревноваться с лучшими из лучших в мире. В Олимпийской хартии никогда не прописывали, что соревнуются страны. Изначально Олимпиады были аполитичны, надгосударственны. Это выяснение отношений лучших из лучших в своем виде спорта.

Сейчас возник стереотип, когда спортсмены — это честь страны и нации. Это важно и престижно. Только, с другой стороны, есть нарушение изначальных принципов олимпизма. Тем более когда принимаются решения о допуске или недопуске к соревнованиям на основании только лишь принадлежности спортсмена к той или иной стране, – сказал Фесиков.