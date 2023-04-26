Чупков о рекомендациях МОК: «Спортсмены многих стран представляют военные ведомства. Недопуск россиян по клубной принадлежности – это двойные стандарты»

Теги плавание сборная России МОК сборная Германии сборная Франции Антон Чупков сборная Беларуси Водные виды

Пловец Антон Чупков высказался о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов.

«Спортсмены многих стран представляют военные ведомства своих государств. На Всемирные армейские игры, которые, как и Олимпийские, проходят раз в четыре года, приезжает много спортивных лидеров своих стран, в частности, Германии и Франции, которые приписаны к определенным военным, полицейским и иным специализированным сообществам.

Однако критерий недопуска по клубной принадлежности хотят применить только к российским и белорусским спортсменам. Конечно, это двойные стандарты.

Тем не менее, хочу вас заверить, что, несмотря на это, раскола в национальной команде по плаванию нет. Мы гордимся тем, что представляем такие великие клубы!» – сказал двукратный чемпион мира.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

2 комментария

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Velirpa
ну надо терпеть.
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Al561
Военные ведомства отличаются однако, мы же не будем ставить знак равенства между вермахтом и красной армией, между агрессором и жертвой)))
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