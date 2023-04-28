Олимпийский призер по плаванию Кендереши подозревается в допинге из-за отклонений данных биопаспорта

Олимпийский призер по плаванию Тамаш Кендереши подозревается в нарушении допинг-правил.

Дело против спортсмена было начато после анализа данных его биологического паспорта. По словам самого Кендереши в интервью SzPressz, 26 апреля прошлого года он был на процедуре сдачи крови, что ошибочно было задокументировано как «переливание крови».

При этом в ходе начатого расследования выявились отклонения в некоторых образцах крови, сданных пловцом еще в 2017 году. Сам он заявил, что никогда не нарушал допинг-правил и намерен доказать свою невиновность – решение по делу должно принять Антидопинговое агентство Венгрии.

Кендереши 26 лет, он представляет сборную Венгрии и является бронзовым призером Олимпийских игр Рио-2016 на дистанции 200 м баттерфляем. На прошлой неделе он собирался выступить на чемпионате страны по плаванию.