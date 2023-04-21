Пригода об отстранении: «У нас есть возможность закрыться, посидеть дома и подумать над ошибками. Рано или поздно мы вернемся»

Теги плавание сборная России Париж-2024 Кирилл Пригода Водные виды

Пловец Кирилл Пригода рассказал о плюсах отстранения от международных стартов.

«Если честно, то скучаю [по международным турнирам], как и все в национальной команде, всем охота вновь окунуться в ту атмосферу. Но в какой-то степени это и лучше, потому что если постоянно получать что-то, то от этого устаешь, а сейчас у нас есть возможность закрыться, посидеть дома и подумать над своими ошибками.

Рано или поздно мы вернемся, это глупо отрицать. Так было и в советские года, так будет и сейчас. Но под каким соусом – посмотрим», – сказал Пригода.

Пловец отметил, что пока не думает о перспективах выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«До нее еще полтора года, работаю в рамках сегодняшнего дня. Сейчас готовлюсь к лету, после – к зиме. После уже будет понятно, что делать дальше», – добавил спортсмен.

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