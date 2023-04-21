Рылов о международных стартах: «По последней информации, я точно не могу туда попасть, даже если уйду из всех силовых структур»
Пловец Евгений Рылов считает, что его не допустят к международным стартам.
«Мне кажется, что их (международных стартов) не будет. По последней информации, я точно никак не могу туда попасть, даже если уйду из всех силовых структур (спортсмен представляет «Динамо» – Sports.ru). Думаю, что в отношении меня ограничения будут немного жестче.
Но все сейчас меняется через день. Еще пару месяцев назад говорили, что нас допускают, все хорошо, Томас Бах вроде даже на нашей стороне, но потом бац – и опять заговорили о мерах предосторожности, вновь, похоже, никто никуда не едет. Но через месяц ситуация может вновь поменяться – решат, что едут все», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Рылов заявил, что морально готов к пропуску Олимпиады-2024 в Париже.
«Уже подумал, что такое может быть, так что подготовился. Но в этой жизни все может случиться», – отметил спортсмен.
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