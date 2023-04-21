Рылов о международных стартах: «По последней информации, я точно не могу туда попасть, даже если уйду из всех силовых структур»

Теги плавание сборная России Томас Бах Париж-2024 Евгений Рылов Водные виды

Пловец Евгений Рылов считает, что его не допустят к международным стартам.

«Мне кажется, что их (международных стартов) не будет. По последней информации, я точно никак не могу туда попасть, даже если уйду из всех силовых структур (спортсмен представляет «Динамо» – Sports.ru). Думаю, что в отношении меня ограничения будут немного жестче.

Но все сейчас меняется через день. Еще пару месяцев назад говорили, что нас допускают, все хорошо, Томас Бах вроде даже на нашей стороне, но потом бац – и опять заговорили о мерах предосторожности, вновь, похоже, никто никуда не едет. Но через месяц ситуация может вновь поменяться – решат, что едут все», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Рылов заявил, что морально готов к пропуску Олимпиады-2024 в Париже.

«Уже подумал, что такое может быть, так что подготовился. Но в этой жизни все может случиться», – отметил спортсмен.

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

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6 комментариев

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Sarumian
Рылов получил то, что хотел. Теперь ноет.
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melmi
Ты активно принимал участие в политике
Лужники , выступление в СМИ
Сам выбрал свой путь
Нужно думать головой а не одним местом
+3
-1
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Dmitry Makhov
Ответ melmi
Ты активно принимал участие в политике Лужники , выступление в СМИ Сам выбрал свой путь Нужно думать головой а не одним местом
Ведь есть единый свод правил для всех спортсменов в мире, где прописано, чем можно заниматься, а чем нет. И все с ним знакомы и по отношению ко всем спортсменам и странам он соблюдается))))
+2
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Ekaterina Zakharova
Ответ imaxim
Нечего тебе там и делать
Макс, это не конструктивно.
+1
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imaxim
Нечего тебе там и делать
0
0
0
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Ekaterina Zakharova
Ответ Sarumian
Рылов получил то, что хотел. Теперь ноет.
Ноешь тут только ты
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