Рылов о международных стартах: «По последней информации, я точно не могу туда попасть, даже если уйду из всех силовых структур»

Пловец Евгений Рылов считает, что его не допустят к международным стартам.

«Мне кажется, что их (международных стартов) не будет. По последней информации, я точно никак не могу туда попасть, даже если уйду из всех силовых структур (спортсмен представляет «Динамо» – Sports.ru). Думаю, что в отношении меня ограничения будут немного жестче.

Но все сейчас меняется через день. Еще пару месяцев назад говорили, что нас допускают, все хорошо, вроде даже на нашей стороне, но потом бац – и опять заговорили о мерах предосторожности, вновь, похоже, никто никуда не едет. Но через месяц ситуация может вновь поменяться – решат, что едут все», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

заявил, что морально готов к пропуску Олимпиады-2024 в .

«Уже подумал, что такое может быть, так что подготовился. Но в этой жизни все может случиться», – отметил спортсмен.

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК