Климент Колесников: «Придумать альтернативу Олимпийским играм практически невозможно. Для меня они остаются номером один для реализации спортивной карьеры»

Пловец Климент Колесников ответил на вопрос, существует ли альтернатива Олимпийским играм.

– Сильно скучаете по международным стартам?

– Скорее не по стартам, а по царящей там обстановке. Как со школой: она может поднадоесть, но стоит тебе заболеть, пропустить недельку-полторы и уже вновь охота встретиться с ребятами, потусить. Так что больше скучаю по соревновательной атмосфере, по колориту, который там присутствует. У нас тут своя атмосфера, там – совершенно другая. К тому же мы там все друг друга знаем, общаемся.

Понятно, что и на международных стартах хочется выступать, их не хватает, и чем дольше, тем сильнее хочется вернуться на мировую арену, потому что становится монотонно – не хватает разнообразия, той движухи, которая присутствует, когда выступаешь на чемпионате мира или Европы. Но в целом пока нормально, нет такого, что мы сидим и нам очень скучно.

– Прикидывали, когда такой момент может наступить?

– Все может поменяться внезапно, вдруг депрессия наступит. А можно подождать еще год-два, и только тогда начнут посещать мысли: «Что за фигня?» С другой стороны, если у нас будет адекватная замена всем этим соревнованиям, то нам будет побоку, как плывут за рубежом. Посмотрим, сейчас появилась альтернатива – те же соревновательные кластеры, этапы Кубка России, которые мотивируют спортсменов. Если что-то пойдет по плохому сценарию, то в стране придумают способ поддержать уровень спортсменов.

– Есть ли альтернатива Олимпийским играм?

– Я считаю, что придумать им альтернативу практически невозможно, не представляю, как это может быть организовано. Пришел к такому выводу, побывав там один раз, увидев и почувствовав, каково это. Даже не знаю, как можно заменить такие глобальные соревнования. Другое дело, что нынешняя ситуация сгущает краски над Олимпийскими играми. Но для меня они все равно остаются номером один для реализации спортивной карьеры, – сказал двукратный призер .