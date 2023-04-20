Климент Колесников: «Если бы я не был пловцом, то плавание бы не смотрел. Для меня оно не такое зрелищное в сравнении с любым командным видом спорта»

Климент Колесников высказался о низком зрительском интересе к плаванию.

– В условиях почти тотального отстранения некоторым видам спорта в России удается сохранять зрительский интерес за счет внутрироссийских стартов. Есть хорошие примеры в фигурном катании, футболе, лыжных гонках. Что в плавании можно сделать для привлечения публики?

– Скажу прямо: если бы я не был пловцом, то плавание бы не смотрел, для меня оно не такое зрелищное в сравнении с любым командным видом спорта. Что бы ты ни делал, командный вид спорта будет интереснее, потому что там есть элемент импровизации, за этим интересно наблюдать.

Есть импровизация и в таких индивидуальных видах спорта, как теннис или даже в шахматах, в то время как у нас – монотонный цикличный вид, причем еще более монотонный, чем лыжные гонки или велоспорт, где возможны обгоны, контактная борьба. У нас такого нет.

Поэтому вопрос привлечения аудитории тяжелый. Есть укоренившиеся виды спорта, как тот же футбол, хоккей и баскетбол, которые интересны людям, но, думаю, повысить интерес к плаванию все равно можно. <...>

– Есть обида от того, что плавание обделено зрительским интересом?

– Нет, я к этому привык. У меня скорее белая зависть к тем видам спорта, которые получают больше внимания, да и денег. Хотя после стольких лет в плавании я уже и не думаю о том, сколько зарабатывают другие, скорее мысли о том, что, возможно, было бы круто пойти не в плавание, а в баскетбол.

Сколько раз я об этом ни думал, ловил себя на мысли, что в целом у меня координация хорошая, мог бы хорошо играть. Но раз в плавании так все хорошо складывается, решил, что все-таки буду пловцом. Мысли же о деньгах, рассуждения о том, что кто-то может просто сесть, ничего толком не сделать и получить €1,5 млн, уже идут фоном, – сказал двукратный призер Олимпиады-2020.