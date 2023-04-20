Климент Колесников: «Иностранцы выражали сожаление, что нас нет, говорили, что было бы круто вновь посоревноваться вместе»

Российский пловец Климент Колесников рассказал об общении с иностранными спортсменами.

– Вы отметили, что вам не хватает атмосферы международных стартов, общения с иностранцами. Сейчас контакты с ними не прервались?

– В таком формате: ты можешь не общаться с человеком полгода или год, а потом списаться и возобновить разговор. Можем поздравить друг друга, узнать о планах, сборах. Беглое общение; на соревнованиях, конечно, оно идет гораздо активнее, там можем и в ресторанчик вместе сходить.

– Топовые иностранцы писали, что вас не хватает на международных стартах?

– Бывало. Во время последних соревнований мы списывались, поздравляли друг друга с хорошими результатами, они выражали сожаление, что нас нет, говорили, что было бы круто вновь посоревноваться вместе. Как ни крути, но любому спортсмену, неважно, топовый он или нет, становится непривычно, если ты с ним поддерживал нормальные отношения, общался – и вдруг тебя просто убирают. Для него словно блеклое пятно возникает. Как если бы твой одноклассник заболел и долго не появлялся в школе – становится непривычно.

Так что да, пишут. Но в основном во время соревнований, когда появляются темы для обсуждения. У нас достаточно монотонная, полная тренировок жизнь – полугодия между соревнованиями могут ощущаться как два дня.

– А с агрессивным поведением сталкивались?

– Лично в свой адрес высказываний не встречал. В начале всей этой ситуации были моменты, когда писали негативные комментарии, но я старался не конфликтовать и обходил эти сообщения стороной. В общении с людьми я не произвожу впечатление негативного персонажа, поэтому если и пишут что-то неприятное под постами в соцсетях, то не переходят на личности. А так, бывает, даже тему допинга в российском спорте приплетут.

– Серьезно? Она еще актуальна?

– Мне кажется, это уже перешло в какой-то прикол, причем по отношению не только к нам, но и к иностранцам. Все уже настолько приелось, что даже не обращаешь на это внимания, – сказал двукратный призер Олимпиады-2020.