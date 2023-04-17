Колесников о том, что показал лучший результат сезона в мире на 100-метровке на спине: «Круто, но если сравнивать с рекордом мира – детское плавание»

Пловец Климент Колесников высказался о том, что показал лучший результат сезона в мире.

Спортсмен выиграл 100-метровку на спине на чемпионате России в Казани с результатом 52,54.

«Круто, но если сравнивать с рекордом мира – детское плавание. Хотелось бы приблизиться в принципе к своим лучшим секундам. Сейчас результат в мире на одном уровне с ребятами. В данный момент это то, как все плывут.

Посмотрим ближе к лету, потому что в привычном сезоне у нас бы сейчас был отбор и результаты были бы не самые топовые. Иностранцы будут готовиться к чемпионату мира, там и покажут результаты – от них будем отталкиваться», – сказал .