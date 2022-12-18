Кубок Сальникова. Колесников, Каменева, Чикунова одержали победы, Рылов – 2-й, другие результаты
18 декабря в Санкт-Петербурге прошел третий соревновательный день Кубка Сальникова по плаванию на короткой воде.
На турнире выступают российские и белорусские спортсмены.
Плавание
Кубок Сальникова
Санкт-Петербург
Мужчины
100 м, спина
1. Климент Колесников – 49,07
2. Евгений Рылов – 50,04
3. Павел Самусенко – 50,31
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.01,50
2. Михаил Доринов – 2.05,21
3. Рустам Гадиров – 2.06,98
200 м, комплекс
1. Илья Бородин – 1.53,44
2. Алексей Сударев – 1.54,85
3. Эдуард Валиахметов – 1.55,77
200 м, вольный стиль
1. Иван Гирев – 1.41,25
2. Александр Щеголев – 1.43,15
3. Даниил Шаталов – 1.43,43
50 м, баттерфляй
1. Олег Костин – 22,21
2. Роман Шевляков – 22,52
3. Андрей Минаков – 22,59
4х50 м, комбинированная эстафета
1. Москва – 1.30,99
2. Калужская область – 1.33,77
3. Беларусь – 1.34,32
Женщины
100 м, спина
1. Мария Каменева – 55,83 (рекорд России)
2. Анастасия Дуплинская – 57,60
3. Елизавета Агапитова – 58,23
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.17,61
2. Виталина Симонова – 2.19,42
3. Елена Богомолова – 2.23,03
200 м, комплекс
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.08,35
2. Ирина Шваева – 2.10,08
3. Яна Шакирова – 2.11,71
200 м, вольный стиль
1. Валерия Саламатина – 1.55,78
2. Дарья Сурушкина – 1.57,44
3. Дарья Муллакаева – 1.57,78
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова – 25,10
2. Анита Грищенко – 25,67
3. Дарья Клепикова – 26,01
4х50 м, комбинированная эстафета
1. Санкт-Петербург – 1.45,79
2. Беларусь – 1.46,20
3. Красноярский край – 1.49,54
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