Кубок Сальникова. Колесников, Каменева, Чикунова одержали победы, Рылов – 2-й, другие результаты

18 декабря в Санкт-Петербурге прошел третий соревновательный день Кубка Сальникова по плаванию на короткой воде.

На турнире выступают российские и белорусские спортсмены.

Плавание

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург

Мужчины

100 м, спина

1. – 49,07

2. – 50,04

3. Павел Самусенко – 50,31

200 м, брасс

1. – 2.01,50

2. Михаил Доринов – 2.05,21

3. Рустам Гадиров – 2.06,98

200 м, комплекс

1. Илья Бородин – 1.53,44

2. Алексей Сударев – 1.54,85

3. Эдуард Валиахметов – 1.55,77

200 м, вольный стиль

1. Иван Гирев – 1.41,25

2. Александр Щеголев – 1.43,15

3. Даниил Шаталов – 1.43,43

50 м, баттерфляй

1. Олег Костин – 22,21

2. Роман Шевляков – 22,52

3. – 22,59

4х50 м, комбинированная эстафета

1. Москва – 1.30,99

2. Калужская область – 1.33,77

3. Беларусь – 1.34,32

Женщины

100 м, спина

1. Мария Каменева – 55,83 (рекорд России)

2. Анастасия Дуплинская – 57,60

3. Елизавета Агапитова – 58,23

200 м, брасс

1. – 2.17,61

2. Виталина Симонова – 2.19,42

3. Елена Богомолова – 2.23,03

200 м, комплекс

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.08,35

2. Ирина Шваева – 2.10,08

3. Яна Шакирова – 2.11,71

200 м, вольный стиль

1. Валерия Саламатина – 1.55,78

2. Дарья Сурушкина – 1.57,44

3. Дарья Муллакаева – 1.57,78

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 25,10

2. Анита Грищенко – 25,67

3. Дарья Клепикова – 26,01

4х50 м, комбинированная эстафета

1. Санкт-Петербург – 1.45,79

2. Беларусь – 1.46,20

3. Красноярский край – 1.49,54