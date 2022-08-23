Всероссийская Спартакиада. Прыжки в воду. Кузнецов и Шлейхер победили в прыжках с трехметрового трамплина, Тимошинина взяла золото на вышке

Теги прыжки в воду результаты Спартакиада Евгений Кузнецов Юлия Тимошинина сборная России (прыжки в воду) сборная России жен (прыжки в воду) Никита Шлейхер Илья Молчанов Екатерина Беляева Егор Лапин Анна Конаныхина Вячеслав Качанов Александр Черепахин Водные виды

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер одержали победу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Всероссийской Спартакиаде в Казани.

Юлия Тимошинина завоевала золото на десятиметровой вышке.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Казань

Прыжки в воду

Мужчины

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

1. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер – 445,17

2. Егор Лапин – Илья Молчанов – 408,66 

3. Вячеслав Качанов – Александр Черепахин – 372,33

Женщины

Вышка, 10 м

1. Юлия Тимошинина – 327,50

2. Анна Конаныхина – 309,90

3. Екатерина Беляева – 301,65

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные