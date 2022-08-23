Всероссийская Спартакиада. Прыжки в воду. Кузнецов и Шлейхер победили в прыжках с трехметрового трамплина, Тимошинина взяла золото на вышке

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер одержали победу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Всероссийской Спартакиаде в Казани.
Юлия Тимошинина завоевала золото на десятиметровой вышке.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Казань
Прыжки в воду
Мужчины
Трамплин, 3 м, синхронные прыжки
1. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер – 445,17
2. Егор Лапин – Илья Молчанов – 408,66
3. Вячеслав Качанов – Александр Черепахин – 372,33
Женщины
Вышка, 10 м
1. Юлия Тимошинина – 327,50
2. Анна Конаныхина – 309,90
3. Екатерина Беляева – 301,65