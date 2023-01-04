Международная федерация плавания дисквалифицировала пловца Василия Бойкова на два года за нарушение антидопинговых правил

Теги плавание сборная России допинг Василий Бойков ТАСС Водные виды

Международная федерация плавания (World Aquatics) дисквалифицировала россиянина Василия Бойкова на два года за нарушение антидопинговых правил в 2012 году. 

Срок дисквалификации истечет 2 июня 2023 года.

Бойкову 32 года, он серебряный призер чемпионата России 2012 года в плавании на открытой воде на дистанции 16 километров. В 2011 году на ЧМ в Шанхае занял седьмое место в плавании на 25 км.

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