Международная федерация плавания дисквалифицировала пловца Василия Бойкова на два года за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация плавания (World Aquatics) дисквалифицировала россиянина Василия Бойкова на два года за нарушение антидопинговых правил в 2012 году.

Срок дисквалификации истечет 2 июня 2023 года.

Бойкову 32 года, он серебряный призер чемпионата России 2012 года в плавании на открытой воде на дистанции 16 километров. В 2011 году на ЧМ в Шанхае занял седьмое место в плавании на 25 км.