FINA по ошибке передала отнятую у россиян бронзу чемпионата мира на короткой воде бразильцам

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Международная федерация плавания (FINA) по ошибке передала Бразилии бронзовые медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2014 года, которых была лишена сборная России из-за дисквалификации Артема Лобузова.

Четвертыми в эстафете 4х200 м свободным на ЧМ-2014 стали представители ЮАР, команда Бразилии заняла шестое место. 

«Южная Африка получила перераспределение бронзовых медалей сегодня в Будапеште. Ситуация была исправлена», – сообщили в пресс-службе FINA.

Россия потеряла золото и бронзу двух ЧМ на короткой воде после дисквалификации Лобузова за допинг

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