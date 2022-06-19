FINA по ошибке передала отнятую у россиян бронзу чемпионата мира на короткой воде бразильцам

Международная федерация плавания (FINA) по ошибке передала Бразилии бронзовые медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2014 года, которых была лишена сборная России из-за дисквалификации Артема Лобузова.

Четвертыми в эстафете 4х200 м свободным на ЧМ-2014 стали представители ЮАР, команда Бразилии заняла шестое место.

«Южная Африка получила перераспределение бронзовых медалей сегодня в Будапеште. Ситуация была исправлена», – сообщили в пресс-службе .

Россия потеряла золото и бронзу двух ЧМ на короткой воде после дисквалификации Лобузова за допинг