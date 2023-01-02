Татьяна Покровская: «Лучшая российская спортсменка 2022 года – Щербакова. Она очень серьезная, красивая, аккуратная, с хорошими прыжками и программой»

Теги сборная России Татьяна Покровская женское катание Анна Щербакова Водные виды

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову лучшей российской спортсменкой 2022 года.

«Считаю, лучшая российская спортсменка 2022 года – фигуристка Щербакова. Она мне вообще нравится, очень серьезная, красивая, аккуратная, с хорошими прыжками и программой. Приятная девочка. 

Я люблю такое катание, где не только прыжки. Мне это близко. Нельзя сказать, что ее программы перегружены прыжками. В фигурном катании стало так: есть прыжки, а между ними можно ничего особо не делать. Я за прежнее фигурное катание, которое было балетное и красивое», – сказала Покровская.

Материалы по теме

86 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EmperorNazer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ТМЗ
Покровская, так ведь Щербакова идет на флип по две минуты,потом делает загребуще кривые движения руками,прерот 360 градусов на льду, прыжок в два оборота и докрут на льду 270 градусов. Скрипка была позлоорная просто -во-первых,чтобы не видеть,что у щербаковой НЕТ СКОЛЬЖЕНИЯ, не слышать ШКРЯБАНЬЕ оо льду
Интересно, автор коммента и лайкнувшие его как себе представляют прерот в 360 градусов? Это же просто невозможно с точки зрения физики. Но хейтеры готовы что угодно хавать, как всегда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ева Майская
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мурманчанин37
Увы, "ваш комментарий был удален за троллинг" - схема с массовой жалобой опять сработала
Жаль.
Потому что стишок 100% не в бровь, а в глаз, как гртся.
Нездоровый интерес вышеупомянутой к Ане уже давно смахивает на клинический случай в тяжелой форме ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mbelii
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ezhevika33
Прыжки это сильно сказано. А про балет ещё сильнее)) Анна и балет далеки друг от друга как небо и земля.
Ну зато Саша дорвалась, квады как делать забыла, пуанты надела и решила, что балерина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурманчанин37
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Veronika spuria
Прыжки и балетность- это не про Щербакову, в этом она не сильна. В её прыжках нет красоты: ни пролетности, ни высоты, заходы на них киллометровые. А уж загребание ногами видят всё. У Ани много других сильных сторон, вот про них пишите, говорите, вот это будет справедливо.
Пересмотрите прокаты в Пекине где показывали высоту прыжка: для Вас будет много нового и интересного в свете "у Щербаковой нет высоты". Впрочем, учитывая как вы насыпали штампов взятых со Спортса - вы и здесь не осилите
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТМЗ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sashybev
Ха,сейчас прыжки играют очень большую роль, Аня молодец,но по прыжкам она не профи,я Аню люблю как человека... Но вот зачем она делала акцент по прыжкам на Трусову,т.к она стала фигуристкаой года,она это заслуживает,у Ани есть золотая медаль вот и и пусть целует ее у нее уже есть много наград. Трусову везде булят,извините уж,не все такие божие одуванчики как Аня,в тихом омуте черти водятся....поняли. Отстаньте уже от Саши,буквально все обосрали ее,мне ее жаль,главное ВСЕ обесценивают ее труд,не Анин не камилы,а Сашин труд.
не принимайте это к сердцу. Идет банальное отыгрывание рекламы на сайте - нужны ботофаны противоборствующих сторон,которые комментами выводят сайт на первые позиции в яндексе и увеличивают доход от рекламы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ наталья Головченко
Слуцкая здесь причем??? Вот кто-кто, а она уж точно достаточно слабая фигуристка и была сильна, лишь в упадничестве ФК в России, сейчас 18 была бы на ЧР.
Слуцкая в свое время была одной из сильнейших фигуристок. Вы о чем вообще? И зачем ее на современный ЧР? Тогда почти никто не прыгал каскады 3+3, когда Слуцкая каталась. У нее, кстати, эти каскады были.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Veronika spuria
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прыжки и балетность- это не про Щербакову, в этом она не сильна. В её прыжках нет красоты: ни пролетности, ни высоты, заходы на них киллометровые. А уж загребание ногами видят всё. У Ани много других сильных сторон, вот про них пишите, говорите, вот это будет справедливо.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhevika33
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ РИ-Ната
Про дикцию забыли добавить☝️
Я не в курсе её дикции.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tull
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sashybev
Ха,сейчас прыжки играют очень большую роль, Аня молодец,но по прыжкам она не профи,я Аню люблю как человека... Но вот зачем она делала акцент по прыжкам на Трусову,т.к она стала фигуристкаой года,она это заслуживает,у Ани есть золотая медаль вот и и пусть целует ее у нее уже есть много наград. Трусову везде булят,извините уж,не все такие божие одуванчики как Аня,в тихом омуте черти водятся....поняли. Отстаньте уже от Саши,буквально все обосрали ее,мне ее жаль,главное ВСЕ обесценивают ее труд,не Анин не камилы,а Сашин труд.
Может Саше надо научиться себя вести. Она всех переплюнула. Нет негатива ни к Медвдевой, ни к Косторной, а вот по Саше одни вопросы, волосы все больше дыбом от семейки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhevika33
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ фуфырка
А вы девочек не перепутали. Балет на пуантах это у нас к другой. Пойду посмотрю, посмеюсь.
Я лично не перепутала.
Да и про Трусову на пуантах кстати, заказные хвалебные оды никто не писал.
Катарский балет лучше пересмотрите, там смешнее)).
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТМЗ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Den3Lo
Если отключить звук, закрыть глаза и прислушаться, то можно услышать небольшой треск. Это догорают задницы свидетелей пятиквадочки.
ну ты огнетушитель дома держи что ли. И худей давай, тогда гореть нечему будет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурманчанин37
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот интересно, за сколько снесут мой коммент и забанят меня святые модераторы Спортса, если я напишу про них "косолапые и прочее"?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maecenas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ирина Ларина
У нас все у-сишницы четверные лутц и флип делают? Напомните, кто кроме Ани и Саши эти прыжки в программах показывал? ЛутцРит тоже все через одну прыгают , да? Только с протоколами, пожалуйста, а не «у нее нет ни Лутца, ни флипа, ногой чиркает, а папа Стас судей купил и они на все глаза закрыли»
боюсь, что без того, что вы перечислили в конце, джесси не способна отвечать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ТМЗ
Покровская, так ведь Щербакова идет на флип по две минуты,потом делает загребуще кривые движения руками,прерот 360 градусов на льду, прыжок в два оборота и докрут на льду 270 градусов. Скрипка была позлоорная просто -во-первых,чтобы не видеть,что у щербаковой НЕТ СКОЛЬЖЕНИЯ, не слышать ШКРЯБАНЬЕ оо льду
Знаете что самое интересное? Многие наверное тут не знают, когда в правилах появился термин недокрут в четверть оборота (q). А он появился после сезона 2019/2020, когда за Щербакову вступились с ФФКР.

1. По ходу сезона наша ФФКР обращалась несколько раз в ИСУ, из-за того, что Щербаковой отмечали по их мнению спорные недокруты.

Что самое интересное — как и во многих предыдущих случаях, правила изменены из-за учениц Этери Тутберидзе. Но теперь, наоборот, в пользу России. Если помните, осенью руководители нашего фигурного катания вышли в открытое медиапространство, что бывает крайне нечасто, и созвали пресс-конференцию. На ней озвучили недовольство спорными недокрутами, которые ставили на этапах «Гран-при» россиянкам. В первую очередь это касалось Анны Щербаковой и Алины Загитовой.

2. И вот Лакерник нашёл тому решение и ввёл в правила фигурного катания недокрут в четверть оборота (q). И после этого судьи у Щербаковой больше не видели недокруы. И в первом абзаце весь ответ на первый и второй вопрос.

— Второе изменение — появление буквы q. В чем ее смысл?

— Если вы следили за соревнованиями прошлого сезона, то видели много разночтений в недокрутах на сложных прыжках. Вдруг попадалась строгая техническая бригада, и начинались сплошные недокруты. Я не буду называть фамилии, вы сами посмотрите.

— Получается, это связано с критикой со стороны ФФКР?

— Правильно, был негатив, и вы сами знаете, кого эта ситуация задела. Вопрос даже не в том, как ставились эти недокруты, а рубилось очень многое — а в том, что через неделю на другом этапе «Гран-при» все менялось, и отношение становилось лояльным. Одно и то же исполнение кто-то трактовал чуть ли не как даунгрейд (Приравнивание к прыжку на один оборот меньше. — Прим. «СЭ»), а кто-то как нормальный прыжок. В одиночном катании очень много контролеров и специалистов, привести всех к общему знаменателю, в отличие от парного катания, сложнее.

Техком пошел следующим путем: между полным вращением и недокрутом он ввел промежуточное положение q, недокрут ровно в четверть. Раньше четверть была допустимой, два года назад стали за нее снижать и ставить «галку». Расчет на то, что теперь в бригаде будут спорить не между крайними ситуациями, «галкой» и полным вращением, а так: «галку» нам поставить или q? Q или полное вращение?" Споров меньше не станет, но влияние на результат уменьшится. Базовая стоимость при q сохранится, но судьи снижают GOE. При этом оценка может даже остаться положительной и довольно высокой. Не видно пока путей, как решить эти споры окончательно, но можно вот так их сгладить.

https://m.sport-express.ru/figure-skating/reviews/v-figurnom-katanii-izmenili-pravila-figurnoe-katanie-pravila-chetvernye-pryzhki-v-figurnom-katanii-skolko-stoyat-pryzhki-v-figurnom-katanii-1671717/amp/
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maecenas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мурманчанин37
Увы, "ваш комментарий был удален за троллинг" - схема с массовой жалобой опять сработала
ахах, классика. Я как-то троллю какому-то ответил, мол «это троллинг, не ведитесь». Коммент удалили. Мой, естественно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nataly1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Золотые слова от прославленного тренера!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
фуфырка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexander X
Аня, конечно, ои чемпионка... но извините, все рекорды прошлого года не ей принадлежат... как её можно называть спортсменкой года?🤷 успокойтесь уже...
Какие? Пять недопрыжуов, полёт под Филю, танец на пуантах,?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
фуфырка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ezhevika33
Прыжки это сильно сказано. А про балет ещё сильнее)) Анна и балет далеки друг от друга как небо и земля.
А вы девочек не перепутали. Балет на пуантах это у нас к другой. Пойду посмотрю, посмеюсь.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den3Lo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ТМЗ
Покровская, так ведь Щербакова идет на флип по две минуты,потом делает загребуще кривые движения руками,прерот 360 градусов на льду, прыжок в два оборота и докрут на льду 270 градусов. Скрипка была позлоорная просто -во-первых,чтобы не видеть,что у щербаковой НЕТ СКОЛЬЖЕНИЯ, не слышать ШКРЯБАНЬЕ оо льду
Если отключить звук, закрыть глаза и прислушаться, то можно услышать небольшой треск. Это догорают задницы свидетелей пятиквадочки.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mbelii
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Артур Петров
Главный технический специалист ISU Йерун Принс: у Щербаковой проблема на зубцовых прыжках. Её фанаты, судьи и вот такие специалисты: у Щербаковой хорошие прыжки.🤣 — Ну, есть мнение, что у Анны есть фундаментальные технические ошибки, включая проблемы с ребрами на лутце и флипе. Можете разобрать этот кейс с точки зрения профессионала? — У Анны действительно есть небольшие проблемы с ребрами на зубцовых прыжках, это иногда всплывает на соревнованиях. Но у многих других фигуристов они тоже есть. Да и к тому же, на мой взгляд, они не настолько серьезные, и их все еще можно исправить. Как я понимаю, Анна получает отметку за неясное ребро на некоторых прыжках, но это даже не влияет на базовую стоимость. Просто судьям надо немного снизить GOE — вот и все. https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1543764_I_vy_jeje_kritikujete_Sudja_OI_2022_objasnil_pochemu_schitajet_Shherbakovu_odnoj_iz_luchshih_sovremennyh_figuristok
Он перепутал, это Саша получает отметку за неясное ребро на флипе))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sashybev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ха,сейчас прыжки играют очень большую роль, Аня молодец,но по прыжкам она не профи,я Аню люблю как человека... Но вот зачем она делала акцент по прыжкам на Трусову,т.к она стала фигуристкаой года,она это заслуживает,у Ани есть золотая медаль вот и и пусть целует ее у нее уже есть много наград. Трусову везде булят,извините уж,не все такие божие одуванчики как Аня,в тихом омуте черти водятся....поняли. Отстаньте уже от Саши,буквально все обосрали ее,мне ее жаль,главное ВСЕ обесценивают ее труд,не Анин не камилы,а Сашин труд.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурманчанин37
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ева Майская
Блеск!!! +100500 хохотала в голос! )))))))
Увы, "ваш комментарий был удален за троллинг" - схема с массовой жалобой опять сработала
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурманчанин37
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Артур Петров
Что я хотел этим сказать? То, что у Щербаковой всё куплено и судьи у неё ничего не замечают. Вон видишь канадского технического специалиста CRUICKSHANK Kelly на ОИ 2022? https://results.isu.org/results/season2122/owg2022/SEG003OF.htm Так вот, этот технический специалист в Китае в 2019 году проставил всё ребра Щербаковой на лутце. http://www.isuresults.com/results/season1920/gpchn2019/SEG003OF.htm Также он отмечал Щербаковой во Франции в 2021 неясные рёбра на флипе. http://www.isuresults.com/results/season2122/gpfra2021/SEG003OF.htm Про шведского технического контроля Emilie BILLOW я вообще молчу, которая почти во всех турнирах Щербаковой отмечала недокруты. Но на Олимпийских Играх и у технического контроля и технического контроля глаза были закрыты, которые не увидели недокруты и хоть одного ребра.
Информация, которая забивает своими простынями все ветки: во Франции было одно неясное ребро, не вбрасывай про отмеченные ребра во множественном числе.
P.S. Трусовой не отметили гораздо больше в Пекине
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ТМЗ
все как у Щербаковой
Вы с этим именем ложитесь и с этим именем встаете? нездорово, когда совершенно посторонняя девушка занимает столько внимания в жизни. Она все равно не оченит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vasily Ivanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Умение выдать косолапость за реберность не каждой дано....
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий