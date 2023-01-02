Татьяна Покровская: «Лучшая российская спортсменка 2022 года – Щербакова. Она очень серьезная, красивая, аккуратная, с хорошими прыжками и программой»
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову лучшей российской спортсменкой 2022 года.
«Считаю, лучшая российская спортсменка 2022 года – фигуристка Щербакова. Она мне вообще нравится, очень серьезная, красивая, аккуратная, с хорошими прыжками и программой. Приятная девочка.
Я люблю такое катание, где не только прыжки. Мне это близко. Нельзя сказать, что ее программы перегружены прыжками. В фигурном катании стало так: есть прыжки, а между ними можно ничего особо не делать. Я за прежнее фигурное катание, которое было балетное и красивое», – сказала Покровская.
Потому что стишок 100% не в бровь, а в глаз, как гртся.
Нездоровый интерес вышеупомянутой к Ане уже давно смахивает на клинический случай в тяжелой форме ))
Да и про Трусову на пуантах кстати, заказные хвалебные оды никто не писал.
Катарский балет лучше пересмотрите, там смешнее)).
1. По ходу сезона наша ФФКР обращалась несколько раз в ИСУ, из-за того, что Щербаковой отмечали по их мнению спорные недокруты.
Что самое интересное — как и во многих предыдущих случаях, правила изменены из-за учениц Этери Тутберидзе. Но теперь, наоборот, в пользу России. Если помните, осенью руководители нашего фигурного катания вышли в открытое медиапространство, что бывает крайне нечасто, и созвали пресс-конференцию. На ней озвучили недовольство спорными недокрутами, которые ставили на этапах «Гран-при» россиянкам. В первую очередь это касалось Анны Щербаковой и Алины Загитовой.
2. И вот Лакерник нашёл тому решение и ввёл в правила фигурного катания недокрут в четверть оборота (q). И после этого судьи у Щербаковой больше не видели недокруы. И в первом абзаце весь ответ на первый и второй вопрос.
— Второе изменение — появление буквы q. В чем ее смысл?
— Если вы следили за соревнованиями прошлого сезона, то видели много разночтений в недокрутах на сложных прыжках. Вдруг попадалась строгая техническая бригада, и начинались сплошные недокруты. Я не буду называть фамилии, вы сами посмотрите.
— Получается, это связано с критикой со стороны ФФКР?
— Правильно, был негатив, и вы сами знаете, кого эта ситуация задела. Вопрос даже не в том, как ставились эти недокруты, а рубилось очень многое — а в том, что через неделю на другом этапе «Гран-при» все менялось, и отношение становилось лояльным. Одно и то же исполнение кто-то трактовал чуть ли не как даунгрейд (Приравнивание к прыжку на один оборот меньше. — Прим. «СЭ»), а кто-то как нормальный прыжок. В одиночном катании очень много контролеров и специалистов, привести всех к общему знаменателю, в отличие от парного катания, сложнее.
Техком пошел следующим путем: между полным вращением и недокрутом он ввел промежуточное положение q, недокрут ровно в четверть. Раньше четверть была допустимой, два года назад стали за нее снижать и ставить «галку». Расчет на то, что теперь в бригаде будут спорить не между крайними ситуациями, «галкой» и полным вращением, а так: «галку» нам поставить или q? Q или полное вращение?" Споров меньше не станет, но влияние на результат уменьшится. Базовая стоимость при q сохранится, но судьи снижают GOE. При этом оценка может даже остаться положительной и довольно высокой. Не видно пока путей, как решить эти споры окончательно, но можно вот так их сгладить.
https://m.sport-express.ru/figure-skating/reviews/v-figurnom-katanii-izmenili-pravila-figurnoe-katanie-pravila-chetvernye-pryzhki-v-figurnom-katanii-skolko-stoyat-pryzhki-v-figurnom-katanii-1671717/amp/
P.S. Трусовой не отметили гораздо больше в Пекине