Главный тренер сборной России по синхронному плаванию назвала олимпийскую чемпионку по фигурному катанию лучшей российской спортсменкой 2022 года.

«Считаю, лучшая российская спортсменка 2022 года – фигуристка Щербакова. Она мне вообще нравится, очень серьезная, красивая, аккуратная, с хорошими прыжками и программой. Приятная девочка.

Я люблю такое катание, где не только прыжки. Мне это близко. Нельзя сказать, что ее программы перегружены прыжками. В фигурном катании стало так: есть прыжки, а между ними можно ничего особо не делать. Я за прежнее фигурное катание, которое было балетное и красивое», – сказала Покровская.